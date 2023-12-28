Kırşehir'deki İlkokullarda Geleneksel Oyun Alanları Oluşturuldu
Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi. Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Seksek, Yakan Top, Zıplama Parkuru gibi oyunların çizimi yapılarak, okullarda boş alanlar renkli oyun alanlarına dönüştürüldü.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilkokulların bahçelerine geleneksel çocuk oyun alanları çizildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri ve Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler tarafından, ilçedeki 6 okulun bahçesine "Yağ Satarım Bal Satarım", "Mendil Kapmaca", "Seksek", "Yakan Top", "Zıplama Parkuru"nun çizimi yapıldı.
Yapılan çalışmayla okullarda bulunan boş alanlar rengarenk oyun alanlarına dönüştürülerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılması hedefleniyor.