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Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir otomobilde çok sayıda elektronik eşya ve kırıcı-delici alet ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin tespiti, kente getirilen kaçak malzemelerin ticaretini yapanların belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 cep telefonu, 2 tablet, 5 akıllı saat, 6 kablosuz kulaklık ve taşınabilir şarj cihazı ile 1 kırıcı-delici el aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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