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Kırşehir'de 10 bin dolu makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 10 bin dolu makaron ele geçirildi
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Kırşehir'de bir iş yerinde yapılan aramada 10 bin dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada, 10 bin dolu makaron ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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