Kırklareli Valisi ve Belediye Başkanı Personeli Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut, TREDAŞ ve belediye şantiyesindeki personelin yeni yılını kutladı. Vali Turan, personelin özverili çalışmalarını takdir etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerini ziyaret etti.
Vali Turan, TREDAŞ şantiyesinde personelle bir araya geldi.
Personelin yeni yılını kutlayan Turan, gece gündüz demeden görev yapan personele teşekkür etti.
Belediye Başkanı Bulut, personelin yeni yılını tebrik etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye personeliyle bir araya geldi.
Bulut, belediye şantiyesini ziyaret edip, personeli ile sohbet etti.
Personelin yeni yılını tebrik eden Bulut, yeni yılda daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.