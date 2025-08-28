Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da İşletme Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde işletme ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, beraberindeki Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Kaymakam Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile ilk ziyaretini Şişecam Otomotiv ve Şişecam Düzcam Fabrikaları'na yaptı.

Fabrikaların üretim alanlarını gezen Turan, üretim süreçleri, teknolojik yatırımlar, kalite standartları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Turan daha sonra bir çiftlik ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ni ziyaret etti.

Enerji sektörünün, ülkelerin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyümesinde lokomotif bir güç olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin enerji arzı hususunda Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin stratejik bir role sahip olduğunu belirtti.

Santralin yüksek teknolojiyle yürüttüğü üretim faaliyetleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sunduğunu dile getiren Turan, özverili çalışmalarıyla üretimin sürekliliğini sağlayan personele başarı diledi.