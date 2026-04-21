Kırklareli Valisi Turan, esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın kente katkılarını vurguladı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Yayla Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti.
Esnafın isteklerini dinleyen Turan, esnafın üretim ve istihdama sağladığı katkıyla kentin gelişimine değer kattığını söyledi.
Turan, ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, kentin gelişimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran