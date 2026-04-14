Kırklareli Üniversitesi 18. Spor Şenliği başladı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Kayalı Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğin açılış törenine, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yasemin Gür ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Gür, konuşmasında, sporun birleştirici gücünün olduğunu belirtti.

Sportif faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Gür, bu yıl şenliğin 18'inci kez düzenlendiğini söyledi.

Gür, spor müsabakalarında oynayacak takımlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan iki takım arasında futsal maçı oynandı.