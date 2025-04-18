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Kırklareli'nde Üreticilere 30 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve desteklerin ekonomilere katkı sağladığını vurguladı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 30 bin sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlük binasının bahçesinde düzenlenen programda üreticilere fideleri teslim etti.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Karaca, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden tüm üreticilerin yararlanmasını öneren Karaca, desteklerin üreticilerin ekonomilerine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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