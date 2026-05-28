Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Güncelleme:
Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, Dokuzhöyük köyünde meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday ekili alanlarda büyük zarara neden oldu. Köy muhtarı üreticilere geçmiş olsun dilerken, İl Tarım Müdürlüğü hasar tespit çalışması başlatacağını açıkladı.

Kentte kuvvetli yağış, nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Dokuzhöyük köyünde ise etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.

Köy muhtarı Hidayet Kutluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle özellikle meyve bahçeleri ile ayçiçeği ve buğday ekili alanların zarar gördüğünü söyledi.

Zararın büyük olduğunu ifade eden Kutluca, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
