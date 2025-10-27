Kırklareli'nde Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında 30 öğrenci yarıştı ve dereceye girenlere ödüller verildi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı ziyaret etti.
Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Turan da Doğan'a görevinde başarılar diledi.
Masa tenisi turnuvası düzenlendi
Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ahmet Cevdet Paşa Yurdu'nda düzenlenen müsabakaya 30 öğrenci katıldı.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel