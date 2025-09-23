Kırklareli'nde Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesi ile Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Etkinlik, kent turunun ardından Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Görme engelli Berkay Gürpınar ile Necati Geniş de etkinlikte kılavuz sürücü eşliğinde pedal çevirdi.

Geniş, AA muhabirine, görme engelli olarak tandem bisikletle gezmeyi çok sevdiğini söyledi.

Etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Geniş, bir yandan eğlenirken diğer yandan da görme engelli olarak sosyalleştiğini belirtti.

Bisiklet sürmenin bir tutku olduğunu anlatan Geniş, "Görmeden o rüzgarı hissetmek, etraftaki her gittiğin yerdeki değişik kokuları hissetmek güzel. Göremeyince seslerden ve kokulardan anlıyoruz. O yüzden çok güzel oluyor bizim için. Yani tarif edilemez bir mutluluk kaynağı bizim için bisiklet sürmek." diye konuştu.

Gürpınar da görme engelli olarak kılavuz sürücü eşliğinde bisiklet sürmenin çok keyifli ve güzel olduğunu dile getirdi.