Kırklareli Gençlik Merkezinde GameFest 2025 Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen GameFest 2025 etkinliği, voleybol, masa tenisi, langırt ve satranç turnuvalarının yanı sıra çadır kurma yarışı gibi aktivitelerle gençlerin eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı. Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek, bu tür etkinliklerin artacağını belirtti.

Kırklareli Gençlik Merkezinde "GameFest 2025 etkinliği" gerçekleştirildi.

Gençlik merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte voleybol, masa tenisi, langırt, satranç turnuvaları ile çadır kurma yarışı düzenlendi.

Ardından gençler müzik eşliğinde eğlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek, yaptığı konuşmada gençlerin enerjisini, üretkenliğini ve birliktelik ruhunu görmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin artacağını ifade eden Şimşek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
