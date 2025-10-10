Haberler

Kırklareli'de Şehir İçi Minibüs Denetimleri Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi, şehir içi yolcu minibüslerini denetleyerek sürücülerin belgelerini, araçların teknik uygunluklarını ve güvenlik önlemlerini kontrol etti. Denetimlerin güvenli ulaşım için aralıksız süreceği bildirildi.

Kırklareli Belediyesince kentteki şehir içi yolcu minibüsleri denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü durağında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edildi.

Minibüslerin teknik ve fiziki uygunluklarını kontrol eden ekipler, yangın tüpleri ve araç içi yolcu önlemlerini inceledi.

Ekipler, araç bilgilendirme yazıları ile kaporta uygunluk durumunu kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Huzur, güvenlik ve konfor için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği aktarılan açıklamada, güvenli şehir içi ulaşım için tüm kurumlarla işbirliğinde çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
