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Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 şüpheli serbest bırakıldı

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Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların banka hesaplarındaki işlem hacmi yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "yasa dışı bahis" suçu kapsamında gözaltına alınan A.B, H.A, H.Ö, M.Y, M.E, M.S, M.E.K, S.K, E.S, T.D. ve F.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün, "yasa dışı bahis" suçu kapsamında kentte ikamet ettikleri tespit edilen ve banka hesaplarında toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirlenen 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, yaklaşık 1 milyon lira, içerisinde 3. kişilere ait banka bilgilerinin olduğu not defteri, 2 laptop, 1 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
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