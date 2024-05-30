Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla sevkiyatın yoğun olduğu saat ve güzergahlarda denetimlerin yapıldığı belirtildi.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde kurulan geçici kurban satış yerleri ve hayvan pazarları ile il içi ve iller arası hayvan sevkiyatı hareketliliğinin başladığı belirtildi.

Bulaşıcı hayvan hastalıkları, salgın ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Kırıkkale Valiliğince alınan komisyon kararıyla sevkiyatın yoğun olduğu saat ve güzergahlarda denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin günde en az 8 saat rutin denetim yapılan yol kontrol noktalarında Hayvan Sağlığı Şubesi veteriner hekimleri denetimler yapmaktadır. Bu kapsamda, Keskin, Balışeyh ve Delice ilçelerindeki denetim noktalarında eş zamanlı olarak denetimler devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Kurban Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title