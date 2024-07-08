Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketlerde Denetim Yaptı

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimlerde reyonlarındaki ürünlerin gramajlarını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerinin doğruluğunu kontrol ediyor.

Ürünlerin alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimlerde hijyen kontrolleri de yapılıyor.

Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması için gerçekleştirilen denetimlerde, tüketici haklarının korunması ve haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.