Kırıkhan'da Kuyumcuya Silahlı Soygun

Kırıkhan'da Kuyumcuya Silahlı Soygun
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, bir kuyumcudan 3 dakikada yaklaşık 3 kilo altın çalarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, silahlı ve kasklı 2 şüpheli, girdikleri kuyumcuda 3 dakikada yaklaşık 3 kilo altını alarak kaçtı. Soygun anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu Zaher Alshabb'a ait kuyumcuya gelen kasklı 2 şüpheli, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle tehdit ettikleri iş yerinde bulunan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi. Şüpheliler, vitrindeki altınları yanlarında getirdikleri torbaya doldurarak kısa sürede olay yerinden kaçtı. Silahlı soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin silahlı şekilde iş yerine girdikleri ve altınları topladıkları anlar yer aldı.

3 DAKİKADA YAKLAŞIK 3 KİLO ALTINDA KAÇTILAR

Soygundan sonra iş yerinde yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 kilo altının çalındığı belirlendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
