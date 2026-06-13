Haberler

Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı

Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı.

Alsancak Mahallesi'nde yaşayan Ali Gezgin, park halindeki 2 kamyonunun akülerinin çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmıs için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Fırtına Deresi'nde kurtarma operasyonunda facia, hem kayıp genç hem de AFAD personeli yaşamını yitirdi

Acı üstüne acı: Kayıp genci arama çalışmasından kahreden haber
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek