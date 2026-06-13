Hatay'da park halindeki iki harfiyat kamyonunun aküleri çalındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki 2 hafriyat kamyonunun aküsü çalındı.
Alsancak Mahallesi'nde yaşayan Ali Gezgin, park halindeki 2 kamyonunun akülerinin çalındığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmıs için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız