Haberler

Hatay'da depremzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu

Hatay'da depremzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremlerin yıl dönümü dolayısıyla afetzedelere akaryakıt desteği verildi. Alsancak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda depremzede vatandaşların araçlarına LPG dolumu yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, afetzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu.

Alsancak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu, depremlerin yıl dönümü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında depremzede vatandaşların araçlarına LPG dolumu yapıldı.

İşletme sahibi Rahmi Vardı, depremin 3. yılında depremzedelerin yanında olmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı