Hatay'da depremzedelere akaryakıt desteğinde bulunuldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremlerin yıl dönümü dolayısıyla afetzedelere akaryakıt desteği verildi. Alsancak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda depremzede vatandaşların araçlarına LPG dolumu yapıldı.
İşletme sahibi Rahmi Vardı, depremin 3. yılında depremzedelerin yanında olmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel