Haberler

Kinşasa'da Silahlı Soygun: 4 Ölü, 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Rawbank şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle soyguncular kuşatıldı ve olay sonrası bölge güvenlik çemberine alındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen silahlı banka soygununda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin Kalamu bölgesindeki Victoire Meydanı'nda bulunan Rawbank şubesine silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırganlar bankaya girmeye çalıştığı sırada, güvenlik güçleri hızla bölgeye intikal ederek binayı kuşattı.

Çıkan çatışmada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay sonrası bölge tamamen güvenlik çemberine alınırken, çevredeki ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Yetkililer ve Rawbank yönetimi, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Polis ve savcılık, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kinşasa'da son yıllarda ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle soygun, gasp ve silahlı saldırı gibi suçlarda belirgin yükseliş yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
Aracından inene 180 bin TL ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza geliyor

Trafikte bunu yapan yandı! 180 bin TL ceza geliyor
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler

Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.