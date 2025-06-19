Kilis Ziraat Odası'ndan Anız Yakma Uyarısı

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Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, hasat sonrası anız yakmanın toprağa zarar verdiğini ve çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, bu uygulamaya karşı kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, hasat sonrası anız yakılmaması yönünde uyarı yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Kara, yazılı açıklamasında, hasat sonrası anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Kara şunları kaydetti:

"Kilis'te daha önce yaygın olarak toprağı ikinci ürün ekimine hazırlamak için yakılan, ancak bu yöntemle toprağın zarar görmesine ve parasal değerinin kaybolmasına neden olan hububat saplarının, hayvancılıkta değerlendirilmek üzere satışı yapılarak ekonomiye kazandırılması için kampanya başlattık. Yıllardır süregelen anız yakmanın en fazla hasarı, çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılara henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlere zarar verdiği, havayı kirlettiği, anız atıkları ile beslenen hayvanların, topraktaki mikroorganizmaların ölmelerine hatta bazen çok büyük yangınların çıkmasına neden olmaktadır."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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