Haberler

Kilis'te sakatatçılar bayramda kelle ve paça mesaisi yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te sakatatçılar, Kurban Bayramı'nda yoğun mesai yaparak kurbanlıklardan çıkan kelle ve paçaları temizleyip pişime hazır hale getiriyor.

Kilis'te sakatatçılar, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaparak kurbanlıklardan çıkan kelle ve paçaları temizleyip pişime hazır hale getiriyor.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanların kelle ve paçalarını kıl ve tüylerinden arındırmak için ustaların atölyelerine getiriyor.

Artan talebi karşılamak için bayram boyunca çalışan sakatatçılar, kelle ve paçaları ateşte ütüp tel fırça ile temizleyerek hazırlıyor.

Sakatat ustası Abdulhadi Şerbetçioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır her Kurban Bayramı'nda bu işi yaptığını söyledi.

Bayram süresince yoğun çalıştıklarını belirten Şerbetçioğlu, "Getirilen kellelerin önce boynuz ve kulaklarını kesiyoruz. Ardından ateşte ütüp tel fırça ile temizliyoruz. Daha sonra ikiye ayırarak pişmeye hazır hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler