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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki eserleri değerlendirerek oy kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilecen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Bilecen, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın çektiği "Sırılsıklam" fotoğrafını seçen Bilecen, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafların her birinin birbirinden kıymetli olduğunu belirten Bilecen, "Her birinin anısı olduğu çok belliydi. Fotoğrafları üreten AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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