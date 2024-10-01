Üye Girişi
Haberler

Kick Boksçunun Yumrukla Ölümüne Neden Olduğu İddia Ediliyor

Kick Boksçunun Yumrukla Ölümüne Neden Olduğu İddia Ediliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir trafik tartışması sonrası kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ, tartıştığı sürücü Mustafa Işıkçeviren'e yumruk atarak ağır yaraladı. Işıkçeviren 22 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Demirbağ, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

KONYA'da tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ'ın (19) ifadesi ortaya çıktı. Demirbağ, ifadesinde, "Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı" dedi.

Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüler kasap Mehmet Ali Demirbağ ile Fatih Işıkçeviren arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı. Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

22 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. Işıkçeviren'in ölümünün ardından Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ, bu kez 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Demirbağ'ın adliyede verdiği ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İşe gitmek için çıkmıştım. Sol şeritten önüme araba atladı. Ben de sola kaçıp, kornaya bastım, camı indirip 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. 'Kusura bakma ağabey, ama neden küfrediyorsun' dedim. Sonrasında araçlarını arabamın önüne kırdılar. Araçtan inerek, bu iki şahıs beni darbetmeye başladılar. Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı" dedi.

KÜNT KAFA TRAMVASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Öte yandan soruşturma dosyasında Demirbağ'ın yumruk vurması neticesinde ağır yaralanan Işıkçeviren'in, tedavi gördüğü hastanede 19 Eylül'de hayatını kaybettiğini, otopsi raporunda da ölümünün künt kafa travmasına bağlı geçirdiği beyin kanamasından hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Demirbağ Kick Boks trafik Konya

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });