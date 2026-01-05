KESK Malatya İş Bırakma Eylemi İçin Hazırlanıyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal ABUĞA

(MALATYA) - KESK Malatya Şubeler Platformu, 14 Ocak Çarşamba günü tüm yurtta iş bırakacaklarını belirterek, "Bunun için tüm konfederasyonları, sendikaları, kamu emekçilerini; birlikte mücadele etmeye, omuz omuza vermeye, 14 Ocak'ta hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK Malatya Şubeler Platformu üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının piyasa gerçeğini yansıtmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya gelen KESK Şubeler Platformu üyelerine, çeşitli siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Protesto sırasında sık sık, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Hayır hayır TÜİK yalancı", "Ücretler eriyor, sabrımız taşıyor", "Genel grev genel direniş", "Katil ABD halklar üstünden elini çek", "Sermayeye para pul, emekçiye din iman" sloganları atıldı.

Basın açıklaması ABD'nin Venezuela politikasına tepkiyle başladı

KESK Dönem Sözcüsü ve BTS Şube Başkanı Vedat Eren tarafından okunan basın açıklaması, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik tutumuna tepkiyle başladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD saldırganlığına, emperyalist barbarlığa karşı; halkların eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. KESK olarak; emperyalizm hangi coğrafyada, hangi halklara karşı hayata geçirilirse geçirilsin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere Venezuela halkının yanında olduğumuzu güçlü biçimde vurguluyor, savaşa ve emperyalist saldırganlığa karşı hayır diyoruz."

"2025 emekçiler için kabus yılı oldu"

Eren, iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile geçen 2025 yılınının geride bırakıldığını belirterek, "Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine emeği ile geçinen milyonlar için, bizler için adeta bir kabus yılı oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Evet, 2025 yılını geride bıraktık. Ama sorunlarımız artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sahte enflasyonla maaşlarımız eritildi"

Yıllardır çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verilerin "resmi enflasyon rakamları" olarak açıkladığını söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar. Böylece bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan, bizleri, emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları her geçen gün daha fazla yoksullaştırdılar, sefalete ittiler. İktidar temsilcileri, yandaş konfederasyon yönetimi ve Hakem Kurulu'ndan oluşan bermuda şeytan üçgeni 'toplu sözleşme' adı altında her seferinde Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminini esas aldı. Altışar aylık bu artışlar daha ilk bir, iki ayda TÜİK'in sahte enflasyonunun bile altında kaldı. Aylarca enflasyon farkı almak için bekledik. Altışar aylık periyotlarla hep aynı şeyi yaşamaya devam ettik. Böylece sadece son 2 yılda maaşlarımız yüzde 20 eridi."

TÜİK ve ENAG rakamlarını paylaşan Emre, "TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon yüzde 30,89, son altı aylık enflasyon yüzde 12,2, kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 34,88 olmuştur. Bugün açıklanan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon aylık yüzde 2,11, yıllık ise yüzde 56,14 artmıştır. Şimdi buradan işçilere, emekçilere, emeklilere, tüm kamuoyuna soruyoruz: TÜİK'in enflasyonu mu yoksa sizin yaşadığınız hayat pahalılığı mı daha gerçekçi? Hükümet sözcüleri 'enflasyon düştü' diyor. Peki, sizin enflasyonunuz düştü mü?

Bugün açıklanan TÜİK verileri ile de ortaya çıkmıştır ki ağustos ayında Hakem Kurulu dayatması ile biten toplu sözleşme hükümsüz hale gelmiştir. Toplu sözleşmenin gerçek bir toplu sözleşme olacak şekilde yenilenmesi ve bu dönem içerisinde hak kayıplarımızın daha da büyümemesi için maaşlarımıza ek zam yapılmalıdır. Aksi durum kamu emekçilerinin açlık sınırına yaklaşması anlamına gelir."

14 Ocak'ta iş bırakma çağrısı

Son olarak 14 Ocak'ta iş bırakacaklarını belirten Eren, "Bizlere her geçen gün daha fazla yoksulluk ve güvencesizlik dayatan bu düzeni kabul etmiyoruz. Bunun bir adımı olarak 14 Ocak Çarşamba günü tüm yurtta üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakacağız. Bunun için tüm konfederasyonları, sendikaları, kamu emekçilerini; en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarıldığı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemi için birlikte mücadele etmeye, omuz omuza vermeye, 14 Ocak'ta hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.