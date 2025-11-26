Haberler

KESK Heyeti TEKSİF Üyesi İşçileri Ziyaret Etti

Güncelleme:
KESK, Sincan'da grevde olan TEKSİF üyelerini ziyaret ederek dayanışma sergiledi ve işçilerin sorunlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) heyeti, Sincan'da faaliyet gösteren Tapaten Mensucat AŞ'de 4 Eylül'den bu yana grevlerini sürdüren Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçileri ziyaret etti.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Berdicioğlu ve uzmanlarımızın katıldığı ziyarette 84. gününe giren grev süreci ve işçilerin yaşadığı sorunlar değerlendirildi. Dayanışma ve birleşik mücadelenin önemine dikkat çekildi. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Berdicioğlu 'KESK olarak hiçbir ayrım yapmadan insanca çalışma ve yaşam için direnenlerin yanında olmaya devam edeceğiz' diyerek Tapeten işçileri ile dayanışma içinde olacağımızı ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
