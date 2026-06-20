Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 gün önce "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K, M.K, Ş.K, K.K, C.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 16 Haziran'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların evinde yapılan aramalarda borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları, çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirilmişti.