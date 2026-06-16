Haberler

Edirne'de tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Edirne'de tefecilik operasyonu: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 milyon 50 bin lira değerinde senet, 4 milyon 150 bin lira alacak kaydı, tapu ve nakit para ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda 'Tefecilik' suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin Yörük Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.K., M.K., Ş.K., K.K., C.K. ve A.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 50 bin lira değerinde 19 senet, 4 milyon 150 bin lira alacak yazılı not defteri, 10 tapu, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ve 5 cep telefonu ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Felaketten geriye kahreden görüntüler kaldı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Olay yaratan paylaşım: Hacıosmanoğlu, Terim'i TFF başkanı yaptı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı

G.Saray'dan para için mi ayrıldı? Ergün Gürsoy asıl gerçeği açıkladı
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu

Ece İrtem'le ilgili vahim iddia! Avukatından açıklama geldi