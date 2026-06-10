Tekirdağ merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu; 11 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 18 milyon lira dolandıran 11 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir çetenin, vatandaşların banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını öne sürerek yaklaşık 18 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Batman, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belge ile 216 çeyrek altın, 15 yarım altın, 47 ata lira, 4 kulplu tam altın, bir 5'i bir arada altın, 56 bir gramlık paketlenmiş altın, bir 0,5 gram altın, iki 20 gramlık paketlenmiş altın, 16 farklı boyut ve ağırlıkta altın bilezik, 1 altın kolye ve 1 altın bileklik ele geçirildi.

Operasyonların ardından şüpheliler Tekirdağ'a getirildi. Tekirdağ Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında suç örgütü yöneticisinin de olduğu 11 şüpheli, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma' ve 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı