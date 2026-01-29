Haberler

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okay Çelik oldu

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda, mevcut başkan Bolat Ünsal'dan boşalan koltuğa Okay Çelik seçildi. Çelik, seçim sonucunun Kemer esnafının zaferi olduğunu vurguladı.

Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Okay Çelik seçildi.

Odanın seçimli genel kurulu, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Seçimde, 2010'dan bu yana görevini sürdüren mevcut başkan Bolat Ünsal'ın yerine Okay Çelik getirildi.

Çelik, yaptığı konuşmada, yalnızca bir seçimi değil bir değişimi kazandıklarını söyledi.

Bu sonucu mümkün kılan, değişime inanan, sandığa sahip çıkan, iradesini cesaretle ortaya koyanın Kemer esnafı olduğunu belirten Çelik, "Bana ve ekibime duyduğunuz güven için her birinize teşekkür ediyorum. Bu zafer bir kişinin değil hepimizin zaferidir. Bu seçim kazanan, kaybeden seçimi değildir. Kazanan Kemer esnafıdır." ifadelerini kullandı.

Kurula, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanları katıldı.

