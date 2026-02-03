Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Pakistan'a resmi ziyareti başladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yapacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Pakistan'a 2 günlük resmi ziyaretinin başladığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gitti.

Tokayev'i taşıyan ve Pakistan savaş uçaklarının eşlik ettiği uçak, başkent İslamabad'a indi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, İslamabad Havalimanı'nda, onur kıtası ve 21 pare top atışı eşliğinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı.

Tokayev, yarın Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve Kazakistan ile Pakistan arasında siyasi, ticari-ekonomik ve kültürel-insani işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele alacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ziyareti kapsamında ayrıca İslamabad'da Pakistan-Kazakistan İş Forumu da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
