Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Moskova'da temaslarda bulundu.

Bektenov, Rus mevkidaşı Mişustin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, hükümet başkanları, Kazakistan ile Rusya arasındaki mevcut ticari ve ekonomik işbirliği konularının yanı sıra iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilme sürecini ele aldı.

Kültür ve eğitim alanındaki etkileşimi de değerlendiren taraflar, ticaret, yatırım, endüstriyel işbirliği, enerji, tarım, sivil havacılık ve ulaştırma alanlarında da ortak eylemleri belirledi.

Görüşmede, "Kuzey-Güney" koridorunun potansiyelinin genişletilmesi ve Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattının yoğun olarak kullanılması konuları da masaya yatırıldı.

Bektenov, iki ülke arasında toplam değeri 26,5 milyar dolar olan 135 projenin faaliyete geçirildiğini ve makine mühendisliği, madencilik, kimya endüstrisi sektörlerinde 67 ortak projenin daha geliştirildiğini aktardı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda verimli geliştiğine işaret eden Bektenov, özellikle endüstriyel alandaki işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini kaydetti.

"Avrasya'nın en önemli geçiş yolları ülkelerimizin topraklarından geçiyor"

Mişustin de Kazakistan ile ilişkileri karşılıklı saygı, güven ve stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmeye öncelik verdiklerini belirtti.

Sanayi, enerji, ilaç, ulaşım altyapısı ve dijital teknoloji alanlarında büyük ölçekli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Mişustin, "Rusya ve Kazakistan'ın, ulaştırma ve lojistik alanında muazzam işbirliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Avrasya'nın en önemli geçiş yolları ülkelerimizin topraklarından geçiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede, taraflar, devletler arası ilişkilerde yüksek tempolu ortak çalışmayı sürdürme niyetlerini teyit etti.

Geçen ay başbakan olan Bektenov, Rusya'dan sonra Özbekistan'da da temaslarda bulunacak.