Kayseri'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 20 spor tesisi ve 5 parkta 16 farklı branşta yaz spor okulları düzenleyecek. Üç dönem halinde yapılacak olan kurslar için kayıtlar alınmaya başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek yaz spor okulları kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek yaz spor okullarıyla 16 farklı branşta eğitim imkanı sunulacak.

Üç dönem halinde planlanan yaz spor okullarının birinci dönemi 23 Haziran–17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz–12 Ağustos, üçüncü dönem ise 13 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaş gruplarına göre planlanan kurslara katılmak isteyenler aylık bin lira, yetişkin kurslar için bin 500 lira, tenis yetişkin kursu için ise bin 750 lira ücret ödeyecek.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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