Kayseri'de İçme Suyu İsale Hattı Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde altyapı revize çalışmaları doğrultusunda Çavdar Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu isale hattının 5 milyon 742 bin lira maliyet ile yenilendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çavdar Mahallesi'nde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu isale hattı, kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modernize edildi.

Bölgede artan nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmek adına 3 bin metre uzunluğundaki eski isale hattının kapasitesi arttırılarak mevcut hat yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde altyapıyı modern ve kaliteli hale getirerek vatandaşlara daha yaşanabilir ortamlar sunmak adına gece gündüz demeden yatırımdan yatırıma koştuklarını belirtti.

Yatırımların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Büyükkılıç, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.