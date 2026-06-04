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Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi. Şüpheli M.İ. hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de gümrük kaçağı 600 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente kargo ile kaçak eşya getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde M.İ'nin elinde bulunan kolide yapılan aramada, 600 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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