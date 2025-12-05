Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik'e ziyaret
Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik, Bozyazı ve Anamur Kaymakamları ile makamında bir araya gelerek ilçelerdeki kamu hizmetleri ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında kabul etti.
Ziyarette ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.
İlçelerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel