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Kathimerini'ye göre Yunanistan 831 kışladan 187'sini kapatmayı planlıyor

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Kathimerini, Yunanistan'ın 2026-2035 yapılanma planında 831 kışladan 187'sini kapatmayı öngördüğünü ileri sürdü. Savunma Bakanı Dendias'ın komisyona bilgi verdiği öne sürülen düzenlemeyle yıllık 100 milyon avro tasarruf amaçlanıyor.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri kapsamında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdü.

Habere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 2026-2035 dönemi için yeni bir yapılanma planlıyor.

Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, kapalı kapılar ardında Meclis'teki Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine bilgi verdiği ileri sürülen düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerde kaynak tasarrufu amaçlanıyor.

Bu çerçevede, bazı kışlaların birleştirilmesi ve ülkedeki 831 kışladan 187'sinin kapatılması planlanıyor. Bu kışlaların kapatılmasıyla yıllık 100 milyon avroluk tasarruf elde edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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