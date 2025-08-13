Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Milli Tekvandocuları Ağırladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Milli Tekvandocuları Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden milli tekvandocularla bir araya gelerek, sporcuların performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milli tekvandocularla bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden sporcular Evra Alıcı, Berat Taha Yavuz, Mehmet Ünal ve Damla Nur Hanife, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ve antrenörleri eşliğinde Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Dallı, ziyarette, milli sporcuların müsabakalarda elde ettiği başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, milli sporculara kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.