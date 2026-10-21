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Kastamonu Taşköprü'de 5 milyon avroluk zincir fabrikasının temeli törenle atıldı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki OSB'de 5 milyon avroluk yatırımla kurulacak zincir fabrikasının temeli törenle atıldı. Vali Meftun Dallı, yatırımın Taşköprü ekonomisine ve OSB'deki boş parsellerin dolmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 5 milyon avroluk yatırımla kurulacak zincir fabrikasının temeli törenle atıldı.

Taşköprü OSB'de düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yeni fabrikanın Taşköprü ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yatırımın Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimini de hızlandıracağını ifade eden Dallı, "Sadece Taşköprü için değil, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş parsellerin dolması ve devam eden yatırımların hızla tamamlanarak faaliyete geçmesi noktasında da ivme kazandırıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum." dedi.

Dallı, yatırımın Taşköprü ve Kastamonu'ya hayırlı olmasını diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilçenin sanayi yatırımlarıyla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

OSB'de 17 tahsisli, 5 de boş parsel bulunduğunu dile getiren Arslan, 8 işletmenin çalışma ruhsatı aldığını, bunlardan 7'sinin aktif olarak üretim yaptığını anlattı.

Bölgede yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini aktaran Arslan, 2 fabrikanın inşaatının tamamlandığını, 6 fabrikanın inşaatının sürdüğünü, 1 fabrikanın da proje aşamasında olduğunu bildirdi.

Arslan, yeni yatırımlarla ilçedeki üretim kapasitesinin ve istihdamın artmasını beklediklerini kaydetti.

İş insanı Melik Koray Üster ise yatırımın hem ilçe ekonomisi hem de aileleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Aile köklerinin Taşköprü'ye dayandığını, yıllar sonra ilçeye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Üster, "Bugün burada sadece bir binanın temelini atmıyoruz. Taşköprü'nün toprağına bir güven, bir söz ve bir gelecek bırakıyoruz." dedi.

Üster, 20 bin metrekare açık ve yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikanın 5 milyon avroluk yatırımla kurulacağını, tesiste modern makinelerle zincir üretiminin bütün aşamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi, ardından fabrikanın temeli atıldı.

Kaynak: AA
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