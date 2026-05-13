Kastamonu'da çıkan yangında 2 mobilya atölyesi zarar gördü
Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Sarıoğlu'na ait 2 mobilya atölyesi çıkan yangında büyük zarar gördü. Yangın, çevredekilerin ihbarı ile kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Sarıoğlu'na ait mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Sarıoğlu'na ait bitişikteki diğer dükkana da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 2 atölyede büyük zarar oluştu.
Kaynak: AA / Özgür Alantor