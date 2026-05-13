Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında 2 mobilya atölyesi zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında 2 mobilya atölyesi zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Sarıoğlu'na ait 2 mobilya atölyesi çıkan yangında büyük zarar gördü. Yangın, çevredekilerin ihbarı ile kontrol altına alındı.

Kastamonu'da çıkan yangında aynı kişiye ait 2 mobilya atölyesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Sarıoğlu'na ait mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Sarıoğlu'na ait bitişikteki diğer dükkana da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 2 atölyede büyük zarar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı