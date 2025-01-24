Kashgar'da Bahar Bayramı Kutlamaları ve Kültürel Etkinlikler

KASHGAR, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentine bağlı Shache ilçesinde yaklaşan Bahar Bayramı ya da Çin Ay Yeni Yılı sebebiyle gıda fuarları, geleneksel şarkı ve dans gösterileri, somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı ve spor etkinliklerinin yer aldığı bir "köy galası" düzenlendi.