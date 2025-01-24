Kashgar'da Bahar Bayramı Kutlamaları ve Kültürel Etkinlikler
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kenti, Bahar Bayramı ve Ay Yeni Yılı sebebiyle bir 'köy galası' düzenleyerek gıda fuarları, geleneksel şarkı ve dans gösterileri ile spor etkinlikleri sundu.
KASHGAR, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kashgar kentine bağlı Shache ilçesinde yaklaşan Bahar Bayramı ya da Çin Ay Yeni Yılı sebebiyle gıda fuarları, geleneksel şarkı ve dans gösterileri, somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı ve spor etkinliklerinin yer aldığı bir "köy galası" düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel