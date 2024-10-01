Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Geleneksel Futbol Turnuvası Finali Gerçekleştirildi

Kartal'da Geleneksel Futbol Turnuvası Finali Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final maçları yapıldı. Turnuvayı izleyenler arasında Binali Yıldırım ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de yer aldı. Turnuvanın amacı sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteye dikkat çekmek.

Kartal'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final maçları gerçekleştirildi.

Kartal 75. Yıl Stadı'ndaki turnuvayı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve eski başbakanlardan Binali Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, çok sayıda sağlık çalışanı ve aileleri izledi.

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası 2024 Yılı "Sağlıklı Kalpler Sezonu"nda Teknik-Güvenlik takımı birinci, Radyoloji takımı ikinci, Tıbbi Sekreterlik takımı ise üçüncü oldu.

Dünya Kalp Günü kapsamında hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla yapılan turnuva finalinin ardından bir gösteri maçı da oynandı.

Gösteri maçında Güner ile sahaya inen Binali Yıldırım oyunculara başarılar dileyerek başlangıç vuruşunu yaptı.

Maçta İstanbul'daki bazı hastanelerde görevli başhekim ve doktorlardan oluşan takım ile Mehmet Özdilek, İlker Yağcıoğlu, Recep Çetin, Hami Mandıralı ve Ogün Temizkanoğlu gibi eski milli futbolcular karşı karşıya geldi.

"Öncelikle sevdiklerimiz için kalbimizi koruyacağız"

Maç sonrası açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, organizasyonu, sağlıklı yaşama ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bugünkü maçta başhekimler ile efsane, eskimeyen futbolcuların karşı karşıya geldiğine vurgu yapan Güner, "Tüm vatandaşlarımızı fiziksel aktiviteyi arttırmaya, sağlıklı yaşamaya, sağlıklı beslenmeye çağırıyoruz. Onun için böyle aktivitelerimiz oluyor. Öncelikle sevdiklerimiz için kalbimizi koruyacağız." dedi.

Güner, Binali Yıldırım'ın katılımına ilişkin de "Sayın Başbakanımız sağ olsun farkındalık çalışmamıza destek verdi, ayaklarına sağlık. İnşallah tekrarında da daha sağlıklı bir şekilde hep beraber oluruz." diye konuştu.

Dünya Kalp Günü'ne işaret eden Güner, "Her zaman tüm imkanlarımızla tüm hastalıklara tedavi sunmakta hiçbir sıkıntımız yok. Güçlüyüz ama her zaman tedavi etmek korumaktan daha pahalı, korumak daha kolay. İnşallah sağlığımızı koruyarak hep beraberce sağlıklıca yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Abdullah Emre Güner Binali Yıldırım istanbul Futbol

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var

Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya uyarı

 Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Arsenal PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arsenal PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor? Bartın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 2 Ekim Bartın Valiliği okullar tatil mi, yarın okul var mı? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki Slovan Bratislava Manchester City CANLI izle! (tabii Spor) Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir) Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });