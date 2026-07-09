Kartal Belediyesi'nde yazılım israfı ve ek bütçe tartışması

Kartal Belediye Meclisi'nde, belediyenin aldığı ancak verimli şekilde kullanılmadığı belirtilen yazılımlar ile ek bütçe talebi gündeme geldi.

Meclisin, temmuz ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Faruk Türkmen'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşmak için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, belediyenin kullanmak için aldığı yazılımları verimli bir şekilde kullanmadığını söyledi.

Yıldız, 2025'te belediyenin yaklaşık 2 milyon liraya, dijital kanalların takibi ile harita destekli talep ve şikayet, etkinlik, takvim, envanter ve proje-dosya yönetimi özelliklerine sahip yazılım aldığını anlattı.

Bu yazılımın etkin bir şekilde kullanılmadığını belirten Yıldız, hiçbir müdürlüğün programdan haberdar olmadığını, iyi işleyen ve istenen veriyi anında gösteren programın kullanılmayarak kamu kaynaklarının boşuna harcandığını söyledi.

Yıldız, belediyenin yaklaşık 12 milyon liralık yeni bir yazılım ihalesi yapacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Personelin bilgisayarlarını virüslere karşı koruduğu ve web/e-belediye hizmetlerini saldırılara karşı güvenceye aldığı söyleniyor. Daha önce de güvenlik sistemlerimiz vardı, kendimiz yapıyorduk. Ne değişti? İhaleye tek firma girdi ve işi o aldı. Şartnameler birbirine benziyor. Bu durum 'adrese teslim ihale' tartışmalarını akla getiriyor. Bu kadar maliyetli alımlar yapılmadan önce meclis üyelerinin bilgilendirilmesi gerekirken maalesef karşılığı yok. Kullanılmayan yazılımlara milyonlarca lira ödüyoruz. Borçlanmaya gerek yok, israfı önlesek yeter."

Yıldız'dan sonra söz alan CHP Grup Başkanı Özkan Özdemir, "Yazılımlar konusunda eleştiriler yapıldı. Gerçekten siber güvenlik bugün en kritik konulardan biri. Belediyeler ve kamu kurumları sürekli saldırı altında. Daha önce de benzer ihaleler yapılmıştı. Bu yazılımlar özellikle saha çalışmaları yoğun olan Park Bahçeler ve Fen İşleri gibi müdürlüklerde aktif kullanılıyor. Diğer müdürlüklerde de eğitimler verildi, kullanım oranı yüzde 85-90 seviyesinde." diye konuştu.

Ek bütçe teklifi kabul edildi

Adem Yıldız, gündemdeki 640 milyon liralık ek bütçe maddesiyle ilgili yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi yöneticilerinin bütçe uyarılarını dikkate almadığını, bu nedenle bütçede açık oluştuğunu ve ek bütçe talebini doğru bulmadıklarını belirterek, bunu desteklemeyeceklerini söyledi.

Yıldız, ekim ayında 2026 yılı bütçesini 8 milyar 180 milyon lira olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bütçeyi çok yüksek yaptınız uyarılarına, belediyenin teknik bürokratları 'İlk defa bu kadar gerçekçi bir bütçe yaptık' diye cevap verdi. Ben de 'Bu bütçe SOS verir, ek bütçe istersiniz' dedim. 'Yok' dediler. Şimdi ise 640 milyon lira ek bütçe isteniyor. 'Enflasyondan kaynaklanan yüksek maliyeti, personel maaşlarına yansıtamıyoruz.' deniyor. Bu külliyen yanlış. Sadece enflasyon personel maaşlarına mı yansıyor? Burada 6-7 kalem var, hepsi personelle ilgili gösteriliyor. Mal alımına, akaryakıta, diğer kalemlere de koyuyorlar."

Yıldız, belediyenin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmadığı eleştirisi yaparak, şunları dile getirdi:

"Kartal Belediyesinin 21 dairesi boş duruyor. Bunu mecliste birkaç kez gündeme getirdim. Bu daireleri kentsel dönüşümdeki vatandaşlara verseydik hem dönüşüm hızlanır hem de barınma sorunu çözülürdü. Maalesef kabul görmedi. Şimdi bu 21 daire için aylık 150 bin lira aidat ödüyoruz. Yıllık sadece aidat 1 milyon 800 bin lira. Üstüne bakım masrafları da ekleniyor. Bu daireleri kiraya verseydik hem giderden kurtulur hem de kira geliri elde ederdik. 2-3 yılda ciddi bir rakam tutardı. 2026'da 700 bin metrekare reklam pankartı yaptıracağız. Bu kalem tek başına yüz milyonlarca lirayı buluyor. Bunun yanı sıra panayırlar ve halk konserleri hesapsızca yapılıyor. Bunlara para bulunuyor ama personel maaşını ödeyemiyoruz deniyor. Bu inandırıcı değil. Tasarruf tedbirleri kapsamında araçları azaltmıştık. Şimdi ek bütçede neden araç kiralama kalemi artırılıyor? Yedek ödenek olarak 125 milyon lira yazılmış. Gerçek bir ihtiyaç varsa adını yazsınlar, neden 'Yedek ödenek' diye belirsiz bırakılıyor?"

Yıldız'ın ardından söz alan Özkan Özdemir, birçok belediyenin ek bütçe aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği Güngören Belediyesi de 700 milyon lira ek bütçe getirdi. Sultanbeyli Belediyesi de getiriyor. Onlar getirdiğinde 'İş yapıyorlar' deniyor, biz getirdiğimizde ise eleştiri yağıyor. Biz bu süreçte tek başımıza mücadele ediyoruz. Geçmişten kalan alacakları kapattık. Sadece hukuki süreci devam eden emekli arkadaşlarımızın tazminatları var, o da mahkeme aşamasında. Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Belki bu süreçte işçilerimize eksik kaldığımız, yanlış yaptığımız yerler oldu. Kendilerinden tekrar özür diliyorum."

Ek bütçe teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.