Kars'ta 400 Meyve Fidanı Toprakla Buluştu

Kars'ta 400 Meyve Fidanı Toprakla Buluştu
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Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen etkinlikte 10 dönümlük arazide 400 meyve fidanı dikildi. Vali Ziya Polat, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çekti. 2025 yılına kadar Kars genelinde 2,5 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Kars'ta 400 meyve fidanı toprakla buluştu

KARS - Kars'ta meyve ağaçları toprakla buluşuyor.

Kars'ın Digor ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte; toplam 10 dönümlük alanda ceviz, zerdali (kayısı), badem ve ahlat türlerinde 400 meyve fidanı toprakla buluştu.

Kars Valisi Ziya Polat, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenen meyve fidanı dikimi etkinliğine katılarak geleceğe nefes olacak önemli bir çalışmaya destek verdi. Etkinlik, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Ziya Polat, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, doğaya ve geleceğe yatırım yapmanın önemine dikkat çekti.

Polat, "Vatan toprağında genç fidanlarımızla, gençlerimizle, evlatlarımızla beraberiz. Kars ilimiz genelinde valiliğimiz koordinasyonunda Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında her ilçemizde meyve bahçeleri oluşturma projesi çerçevesinde genç fidanları vatan toprağına emanet ettik. İnşallah bu proje kapsamında dikilen fidanlar 3 sene boyunca Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakımları yapılacak. Sonra da vatandaşımız ekonomisine katkı sağlaması amacıyla vatandaşlarımıza teslim edilecek. Kars'a ekonomik girdi sağlaması, vatandaşlarımıza ekonomik girdi sağlaması vatan topraklarının fidanlarla buluşması Kars'ta da meyvenin olduğunu göstereceğiz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar Kars genelinde toplam 2 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Bu fidanların 4 bin adedini meyve fidanları oluşturuyor. Böylece hem kırsalda tarımsal çeşitlilik artırılacak hem de erozyonla mücadeleye katkı sağlanacak.

Kars genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları, sadece çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle meyve veren türlerin tercih edilmesiyle birlikte bölge halkının ek gelir elde etmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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