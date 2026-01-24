Haberler

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Fevzi Bilgin yeniden seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Fevzi Bilgin, yeniden başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca 40 yılı aşkın süredir esnaflık yapan üyelere plaket verildi.

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Esnaf Kefalet Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda yapılan genel kurulda divan heyeti, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında Osman Pancar, Dursun Türk, Feyzullah Özdemir ve Mehmet Felik'ten oluştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fevzi Bilgin, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu Yusuf Engin Bolpaça, Ziya Ataç, Mehmet Kentel, Mehmet Bülent Yamacı, Uğur Küçüksemerci ve İsmail Mehmet Yalçın, denetim kurulu ise Zafer Küçüksemerci, Muharrem Deler ve Yusuf Karayel'den oluştu.

Genel kurulda ayrıca ilçede 40 yılı aşkın süredir esnaflık yapan üyelere plaket verildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Burası ring değil futbol sahası
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu