Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Işık, kentin gelişmiş gıda endüstrisine sahip olduğunu söyledi.

İlin bisküvi, çikolata, şekerleme imalatı ve ihracatında ön planda olduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

" Karaman, bulgur üretiminde önemli bir noktaya geldi ayrıca ihraç kalemi olarak iyi konumda. Son yıllarda makine ekipman imalatının, üretimdeki ve ihracattaki payında artış gözlemlenmektedir. İlimiz ekonomisine yönelik ihracat rakamlarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İthalatımız ise azalış gösteriyor. İlde tarımsal üretimin ise son TÜİK verilerine göre yıllık 3,5 milyon ton civarında. TÜİK verilerine göre, 255 bini bulan nüfusuyla Karaman'ın, yaklaşık 55 bin lira olan kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla miktarıyla ülke sıralamasında 19. sırada yer alıyor."

Toplantı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan sunumların ardından katılımcıların görüş, öneri ve temennilerinin ardından sona erdi.