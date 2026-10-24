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Karabük Teknokent firması PrintHere, Kastamonu'da 60 bin lira ödül kazandı.

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Karabük Teknokent firması PrintHere, Kastamonu'da 60 bin lira ödül kazandı.
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Karabük Teknokent firması PrintHere, Kastamonu'daki Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda birinci olarak 60 bin lira ödül kazandı. KBÜ mezunlarınca kurulan firma, mobil uygulama destekli akıllı otomatlarla self-servis baskı hizmetlerini dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma, Kastamonu'da düzenlenen "Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı"nda birincilik ödülü kazandı.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım AŞ, "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle Girişimci Kategorisi'nde birinci olan firma, 60 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Firmanın ödülü, Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Samet Nohutçu ile Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz tarafından verildi.

KBÜ mezunlarınca kurulan ve Karabük Teknokent'in "Baykuş Hızlandırma Programı" kapsamında aldığı eğitim ve mentörlük destekleriyle iş fikrini geliştirip 2025 yılında şirketleşen firma, mobil uygulama destekli akıllı otomatlarla self-servis baskı hizmetlerini dijitalleştirip pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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