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Karabük'te Tefecilik Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

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Karabük'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde silah ve mali evraklar bulundu.

Karabük'te tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mali suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

"Tefecilik" suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda Ş.Ö. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, tabanca, 50 tabanca mermisi, 27 hamiline senet, 47 boş senet, borçlulara ait ödeme planı, alacakların yazılı olduğu ajanda ve evraklar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında mağdur oldukları tespit edilen 57 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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