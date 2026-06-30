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Kapıkule'de 'Pomeranian' cinsi 6 köpek yavrusu ele geçirildi

Kapıkule'de 'Pomeranian' cinsi 6 köpek yavrusu ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda bir araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 472 bin TL olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusunu yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılırken ele geçirdi. Köpeklere el konulurken adli işlem başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Sahası'nda yaptığı aramada, piyasa değeri 472 bin TL olan 6 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk lirası olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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