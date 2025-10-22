Kamyoneti Arızalanan Sürücü, Patatesleri Ücretsiz Dağıttı
Siirt'te arızalanan kamyonetin sürücüsü, yol kenarına boşalttığı patatesleri çevredeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SİİRT'te arızalanan kamyonetin sürücüsü, kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Olay, dün akşam, Baykan-Bitlis kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen patates yüklü kamyonet arıza yapınca, sürücü aracı yol kenarına durdurdu. Sürücü, patatesleri yol kenarına boşaltıp, çevresindekilerin almasına izin verdi. Vatandaşların patatesleri poşetlere doldurup evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
